العالم اليوم - شركة صينية تنشئ مجمعاً صناعيا للغزل والنسيج في مصر

انتم الان تتابعون خبر شركة صينية تنشئ مجمعاً صناعيا للغزل والنسيج في مصر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 01:24 مساءً - أعلنت شركة Fountain Set Limited، الصينية، رغبتها في إنشاء مجمع صناعي للغزل والنسيج باستثمارات 100 مليون دولار في مصر ، معربة عن تطلعها لبدء الإجراءات التنفيذية للمشروع الجديد في أقرب وقت.

وقالت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، في بيان صحفي الثلاثاء ، إن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس التنفيذي للهيئة حسام هيبة وفد الشركة إلى جانب ممثلي شركة Elegance Apparel Garments Freezone، العاملة بالمنطقة الحرة في شبين الكوم.

ووفق البيان، تناول اللقاء مناقشة خطة الشركة للتوسع في السوق المصرية من خلال إنشاء مصنع جديد للغزل والنسيج، حيث أعربت الشركة عن رغبتها في إقامة مشروع صناعي على مساحة 200 ألف متر مربع، بنظام المنطقة الحرة أو المنطقة الاقتصادية الخاصة، باستثمارات تقدَّر بنحو 100 مليون دولار، ويوفّر ما يقرب من 1500 فرصة عمل مباشرة.

ويستهدف المشروع أن يصبح مركزًا لتصنيع الأقمشة وتصديرها إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية.

وأكد حسام هيبة على الجاهزية التامة للبنية التحتية الصناعية في مصر لاستقبال الاستثمارات الجديدة، مشيرا إلى أن الدولة ضخت استثمارات تجاوزت أربعة مليارات دولار لتحديث المصانع المملوكة لقطاع الأعمال العام، بما في ذلك استيراد أحدث المعدات الأوروبية، مع توفير نماذج شراكة مرنة للمستثمرين الأجانب تشمل التملك والتأجير وحق الانتفاع.

وأضاف أن موقع مصر الاستراتيجي، واتفاقيات التجارة الحرة، وتنافسية سوق العمل، يجعلها وجهة مثالية لصناعات الغزل والنسيج الموجهة للتصدير.

وأكد أن القطاع الصناعي، وعلى رأسه قطاع الغزل والنسيج، يُعد من القطاعات ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية، نظرًا لدوره المحوري في تعزيز الصادرات، وتعميق الصناعة، وزيادة فرص العمل، بما يعكس توجه الدولة نحو جذب استثمارات كبرى في هذا المجال ودعم توسّع الطاقة الإنتاجية الوطنية.