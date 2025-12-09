زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب إندونيسيا
ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر اليوم، إقليم /آتشيه/ شمال سومطرة بإندونيسيا.
وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
وتقع إندونيسيا على حزام المحيط الهادئ المعروف باسم "حلقة النار"، حيث تلتقي العديد من الصفائح التكتونية ما يسبب نشاطا بركانيا وزلزاليا متكررا.
