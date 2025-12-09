العالم اليوم - رد صلاح بعد الأزمة.. صورته وحيدا

انتم الان تتابعون خبر رد صلاح بعد الأزمة.. صورته وحيدا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 06:20 مساءً - نشر المهاجم المصري محمد صلاح، الثلاثاء، على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي صورة له داخل صالة ألعاب، وذلك بعد تفاقم الخلاف بينه وبين النادي ومدرب الفريق آرني سلوت.

وشارك مهاجم ليفربول البالغ من العمر 33 عاما صورة بدا فيها وحيدا داخل صالة الألعاب الرياضية، وذلك في وقت سافر فيه زملاؤه إلى إيطاليا لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

ولم يدخل صلاح قائمة ليفربول التي ضمت 19 لاعبا لمواجهة إنتر في ميلان، بعد أن قال في مقابلة قوية عقب مواجهة ليدز يونايتد، السبت الماضي، إنه "تمت التضحية به" من النادي.

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن صورة صلاح نالت إعجاب زميليه السابقين في ا"لريدز" جوردان هندرسون، وترينت ألكسندر آرنولد اللذين غادرا "الأنفيلد" في ظروف مثيرة للجدل، خلال السنوات الأخيرة.

جلس صلاح، الذي سجل 250 هدفا وفاز بلقبين للدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب لدوري أبطال أوروبا في 8 سنوات مع ليفربول، على مقاعد البدلاء في الفوز 2-صفر على ملعب وست هام يونايتد الشهر الماضي.

وشارك كبديل في تعادل ليفربول 1-1 على أرضه مع سندرلاند، لكنه لم يشارك مرة أخرى كبديل في ملعب ليدز يونايتد.

وقال صلاح، الذي سجل 5 أهداف فقط في 19 مباراة في كافة المسابقات هذا الموسم، إنه يشعر كما لو أنه أصبح كبش فداء لبداية ليفربول السيئة للموسم.

وقبل مباراة إنتر، قال مدرب ليفربول آرني سلوت إنه لا يعرف ما إذا كان صلاح قد لعب مباراته الأخيرة مع النادي، بينما أعرب بيكر عن أمله في عودة المهاجم المصري.

وقال: "أتمنى أن يلعب مرة أخرى مع النادي. هذا موقف شخصي بين محمد والنادي. نحن، كزملائه وأصدقائه، نأمل أن يحدث أفضل شيء له، لكننا كلاعبين في ليفربول نريد الأفضل للنادي أيضًا. نريد المكسب للجميع".

واوجه صلاح سيلا من الانتقادات بعد تصريحاته القوية التي عبر فيها عن إحباطه مما آل إليه الوضع داخل الأنفيلد.