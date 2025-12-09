أخبار عالمية

العالم اليوم - كأس العرب.. مصر تودع بهزيمة ثقيلة والأبيض الإماراتي يتأهل

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 07:16 مساءً - ودع المنتخب المصري كأس العرب، بهزيمته أمام الأردن بنتيجة 0-3، مساء الثلاثاء، بينما تأهل المنتخب الإماراتي لربع النهائي.

وحقق "الأبيض" الإماراتي الفوز بنتيجة 3-1 على الكويت، ليضمن مقعده في ربع هائي كأس العرب المقامة في قطر.

أما المنتخب المصري، فتعرض لهزيمة ثقيلة، بنتيجة 3-0، على يد منتخب الأردن الذي شارك بفريق من البدلاء بالكامل.

وحقق المنتخب الأردني العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات، بينما تأهل منتخب الإمارات وبرصيده 4 نقاط.

 

