العالم اليوم - الإمارات تحظر السفر إلى مالي وتدعو مواطنيها هناك إلى العودة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 11:16 مساءً - أعلنت دولة الإمارات، ليل الثلاثاء، حظر سفر مواطنيها إلى مالي.

وقال بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، أنه "نظرا للأحداث الراهنة في مالي، تحظر وزارة الخارجية سفر مواطني دولة الإمارات إلى مالي". كما دعت الوزارة المواطنين الإماراتيين المتواجدين في مالي إلى "المغادرة والعودة إلى الدولة في أقرب وقت". وشددت الخارجية الإماراتية على "أهمية الالتزام بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عنها، وأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر".

