العالم اليوم - أوبك تثبّت توقعات نمو الطلب على النفط لعامي 2025 و2026

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 ديسمبر 2025 03:23 مساءً - أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في تقريرها الشهري لشهر ديسمبر 2025، الصادر الخميس، على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عند مستويات قوية، مقابل زيادة محدودة في الإمدادات، ما يشير إلى استمرار التوازن في السوق خلال العامين المقبلين.

الطلب العالمي على النفط

على صعيد الطلب، حافظت المنظمة على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عند 1.3 مليون برميل يومياً في 2025، ليصل إلى متوسط 105.1 مليون برميل يومياً.

في عام 2026، يُتوقع نمو إضافي قدره 1.4 مليون برميل يومياً، ليبلغ متوسط الطلب 106.5 مليون برميل يومياً، يقودها الطلب في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (Non-OECD)، بزيادة تقارب 1.2 مليون برميل يومياً سنوياً، تقودها الصين والهند ودول آسيا الأخرى، إضافة إلى الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.

في المقابل، فإن دول OECD ستسجل نمواً محدوداً عند 0.1 مليون برميل يومياً في 2025 و0.2 مليون برميل يومياً في 2026، مدفوعاً بتحسن في أميركا الشمالية.

الإمدادات العالمية والمعروض

أما الإمدادات، فتتوقع أوبك ارتفاع إنتاج السوائل من خارج دول التحالف "أوبك بلس" بمقدار مليون برميل يومياً في 2025، ليصل إلى 54.1 مليون برميل يومياً، تقودها الولايات المتحدة والبرازيل وكندا والأرجنتين.

في 2026، من المتوقع أن يرتفع المعروض من خارج التحالف بمقدار 0.6 مليون برميل يومياً، ليبلغ 54.8 مليون برميل يومياً.

وقالت أوبك إن الإنتاج قد ارتفع من داخل دول تحالف أوبك بلس في نوفمبر بنحو 43 ألف برميل يومياً على أساس شهري ليصل إلى 43.06 مليون برميل يومياً، وفقاً للبيانات الثانوية المعتمدة.

وأشار التقرير إلى أن إنتاج السوائل غير التقليدية وسوائل الغاز الطبيعي (NGLs) لدى دول التحالف واصل نموه أيضاً، إذ تتوقع المنظمة ارتفاعه بمقدار 100 ألف برميل يومياً في 2025 ليصل إلى 8.6 مليون برميل يومياً، يليه ارتفاع مماثل بمقدار 100 ألف برميل يومياً في 2026 ليبلغ 8.8 مليون برميل يومياً.

التوازن بين العرض والطلب

وبحسب تقديرات التوازن التي تضمنها التقرير، فإن الطلب على خام دول التحالف سيبلغ في عام 2025 نحو 42.4 مليون برميل يومياً، بزيادة 300 ألف برميل يومياً مقارنة بتقديرات 2024، على أن يرتفع الطلب في 2026 إلى 43 مليون برميل يومياً، بزيادة 600 ألف برميل يومياً عن 2025، ما يعكس استمرار الحاجة إلى خام دول التحالف ضمن ديناميكيات السوق العالمية.

وأكد التقرير أن هذه التطورات تأتي في ظل بقاء أساسيات السوق متماسكة، واستمرار مستويات المخزون في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دون متوسط السنوات الخمس، ما يشير إلى استمرار دور إمدادات دول تحالف أوبك بلس في دعم استقرار السوق خلال العامين المقبلين.

الاقتصاد العالمي

توقعت أوبك أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً قدره 3.1 بالمئة في عامي 2025 و2026، مدعوماً بإنفاق مالي واسع وتراجع حدة التوترات التجارية.

وأبقت المنظمة على توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي عند 1.8 بالمئة في 2025 و2.1 بالمئة في 2026، في حين بلغت توقعات الصين 4.8 بالمئة في 2025 و4.5 بالمئة في 2026، والهند 6.7 بالمئة و6.6 بالمئة على التوالي. فيما تستقر منطقة اليورو عند 1.2 بالمئة لكلا العامين.

الشحن البحري

شهدت أسعار الشحن لناقلات النفط الخام ارتفاعات قوية في نوفمبر، حيث ارتفعت أسعار ناقلات VLCC على مسار الشرق الأوسط – الشرق بنسبة 34 بالمئة، وعلى مسار الشرق الأوسط – الغرب بنسبة 30 بالمئة.

التجارة والمخزونات