العالم اليوم - قائد ليفربول: هذا ما أتمناه لصلاح قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا

انتم الان تتابعون خبر قائد ليفربول: هذا ما أتمناه لصلاح قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 ديسمبر 2025 06:23 مساءً - يتمنى فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، أن يبقى زميله محمد صلاح في صفوف الفريق، مؤكدا أنه سيتواصل معه بعد الانضمام لمنتخب مصر الذي سيشارك في كأس أمم إفريقيا.

ومن المُقرر أن ينضم صلاح (33 عاما) إلى المنتخب المصري بعد عودته إلى التشكيلة الأساسية وصناعته هدفا لزميله إيكيتيكي في الفوز 2 / صفر على برايتون، وقد يغيب النجم المصري عن سبع مباريات في الدوري إذا وصل منتخب بلاده لنهائي كأس الأمم.

ولكن خلال فترة غيابه، ستواصل إدارة ليفربول محادثاتها مع وكلاء صلاح سعيا لحل المشاكل التي أدت إلى تصريحاته المثيرة للجدل في الأسبوع الماضي، عندما ألمح اللاعب إلى أن مستقبله القريب قد يكون في مكان آخر بعد جلوسه على مقاعد البدلاء لثلاث مباريات متتالية.

وتحدث فان دايك مع صلاح منذ فترة طويلة بعد ذلك، وطوال الأسبوع الذي تلى استبعاد النجم المصري من رحلة ليفربول إلى إيطاليا لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف فان دايك في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): "أتحدث مع صلاح عن كل شيء، وأكدت له رغبتي في أن يبقى معنا".

وأكد: "أتمنى بشدة أن يبقى صلاح معنا لأنه أحد قادة الفريق، وسأبقى على تواصل معه طوال مشاركته في كأس الأمم، وسننتظر ما سيحدث".

وتابع المدافع الهولندي: "أتمنى لصلاح التوفيق والعودة، أتمنى استمراره معنا، ولكن الموقف ليس بيدي".

وذكر فان دايك: "نأمل أن يحقق نجاحًا كبيرًا مع منتخب بلاده، ونتمنى أن يعود ليكون ركيزة مؤثرة في باقي مشوار ليفربول هذا الموسم".

واستطرد: "لكن في عالم كرة القدم، لا يمكن التنبؤ بما سيحدث".

وشدد قائد ليفربول: "صلاح لاعب مهم جدا، ويبقى مهما بدليل تمريرته الحاسمة أمام برايتون، ولكن هناك أطرافا أخرى في الموقف".

وأشار في ختام تصريحاته: "الوضع الحالي يتسبب في ضجة كبيرة، وأحاول بصفتي قائدا التعامل مع ردود أفعال زملائي اللاعبين، وكانت ردود أفعالهم مثالية، وكذلك صلاح تصرف بشكل مثالي".