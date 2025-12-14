الاحتلال يعتقل 4 صيادين في غزة

الاحتلال يعتقل 4 صيادين في غزةاعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 4 صيادين فلسطينيين أثناء وجودهم في عرض بحر ميناء غزة، قبل أن يقدم على تفجير مركبهم، في اعتداء جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات المتواصلة بحق الصيادين منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الصيادين الأربعة ثم فجرت مركبهم على الشاطئ، مشيرة إلى أن البحرية الإسرائيلية قتلت منذ بداية الحرب نحو 230 صيادا، فيما لا يزال 28 صيادا رهن الاعتقال في سجون الاحتلال.

وأوضحت أن الاحتلال يمنع، منذ بدء العدوان، إدخال محركات ومعدات الصيد إلى قطاع غزة، ما أدى إلى شل هذا القطاع الحيوي بشكل شبه كامل، وحرمان نحو خمسة آلاف عائلة تعتمد على الصيد كمصدر رزق أساسي من لقمة عيشها.

وأضافت أن قطاع الصيد يتكبد خسائر شهرية تقدر بنحو خمسة ملايين دولار، فيما تجاوزت خسائره الإجمالية 70 مليون دولار منذ بداية العدوان، نتيجة الاستهداف الشامل للبنية التحتية، بما في ذلك الموانئ والمراكب وأدوات الصيد.