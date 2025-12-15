أوكرانيا ورسيا تتبادلان إسقاط المسيرات

أوكرانيا ورسيا تتبادلان إسقاط المسيراتتبادلت أوكرانيا وروسيا إسقاط المسيرات فقالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم أنها أسقطت 133 مسيرة روسية من أصل 153 فوق الأراضي الأوكرانية، فيما تحدثت روسيا عن إسقاط 16 مسيرة أوكرانية.

وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية /أوكرينفورم/، أن القوات الروسية استهدفت عدة مناطق متنازع عليها على الحدود الواقعة بين روسيا وأوكرانيا.

وحسب البيانات الأولية، أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكراني 133 طائرة مسيرة شمال وجنوب وشرق أوكرانيا، كما تسببت الضربات الروسية في منطقة دنيبروبيتروفسك في انقطاع التيار الكهربائي عن خط السكة الحديد.

وفي المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 16 طائرة مسيرة أوكرانية، بأجواء 5 مناطق روسية.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 16 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كالوغا، و4 طائرات مسيرة فوق أراضي منطقة موسكو، بما في ذلك 3 طائرات مسيرة كانت متجهة نحو مدينة موسكو، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة تولا"​​​.

وتتبادل أوكرانيا وروسيا الضربات بالطائرات المسيرة والصواريخ منذ اندلاع النزاع بينهما في فبراير 2022، مما أسفر عن سقوط ضحايا وتضرر البنية الأساسية، فيما تتواصل المعارك على الأرض بالتوازي مع المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين الطرفين.