الاحتلال يتوغل في ريف القنيطرة

الاحتلال يتوغل في ريف القنيطرةتوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في ريف القنيطرة الشمالي جنوبي سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا، أن قوة للاحتلال مكونة من خمس آليات عسكرية، توغلت على الطريق الواصل بين بلدة جباتا الخشب وقرية عين البيضا وأقامت حاجزاً وفتشت المارة وعرقلت الحركة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت أمس الأحد في قرية رويحينة بريف القنيطرة الجنوبي.

وتواصل قوات الاحتلال سياساتها العدوانية وخرقها اتفاق فض الاشتباك عام 1974، عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين السوريين من خلال المداهمات والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات، وتجريف الأراضي الزراعية.