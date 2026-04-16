قانون أصحاب المعاشات والامتيازات الجديدة.. تعرف على تسهيلات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 05:47 مساءً - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي من خلال قطاع التأمينات الاجتماعية عن عدة برامج داعمة مقدمة لأصحاب المعاشات وذلك وفقاً لقانون 148 لسنة 2019، حيث أعاد هذا القانون تنظيم وهيكلة منظومة المعاشات وضمن الحماية الاجتماعية لتلك الفئة.

خدمات قطاع التأمينات الاجتماعية لأصحاب المعاشات

قدمت وزارة التضامن الاجتماعي عدة خدمات لأصحاب المعاشات، وتشمل:

توصيل المعاشات الخاصة بالحالات المرضية وكبار السن وغير القادرين على التحرك إلى منازلهم.

التعاون مع جهات مختلفة لتقديم خدمات إضافية لأصحاب المعاشات.

تقديم برامج ترفيه متنوعة لأصحاب المعاشات مثل الرحلات والمصايف وزيارات الحدائق.

تخفيضات وسائل النقل العامة لأصحاب المعاشات

قدمت وزارة التضامن الاجتماعي عدة امتيازات جديدة لأصحاب المعاشات ومن بينها تقديم تخفيضات على عدة أماكن ومرافق عامة مثل وسائل النقل والنوادي والمتاحف ودور السينما والمسارح التابعة للدولة.

وفرت الوزارة أيضاً تخفيضات كبيرة على الرحلات التي تنظمها الدولة سواء داخل أو خارج الجمهورية والتي بلغت 75% تقريباً.