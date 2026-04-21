كم تبلغ تكلفة تجديد رخصة السيارة 2026 في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 05:23 مساءً - تواصل رسوم تجديد رخصة السيارة في مصر جذب اهتمام أصحاب المركبات، في ظل تعدد البنود واختلاف التكلفة النهائية وفق سعة المحرك ومدة الترخيص، وتُظهر التفاصيل أن عملية التجديد لا تعتمد على رسم واحد، بل تشمل مجموعة من الرسوم الأساسية والإضافية التي تحدد القيمة الإجمالية التي يتحملها المواطن داخل وحدات المرور.

رسوم تجديد رخصة السيارة 2026 داخل المرور

تبدأ تكلفة التجديد بسداد رسوم الكشف الطبي المبدئي بقيمة 385 جنيهًا، إلى جانب الضريبة والتأمين الإجباري التي تبلغ نحو 675 جنيهًا، مع اختلافها حسب مدة الترخيص، كما يتم دفع 115 جنيهًا لاستمارة البيانات، و65 جنيهًا للملف والحافظة، بالإضافة إلى 45 جنيهًا لنموذج 265، و15 جنيهًا لطابع الشرطة.

وتشمل الإجراءات استخراج شهادة براءة الذمة (المخالفات) مقابل 120 جنيهًا تُسدد إلكترونيًا، فضلًا عن استمارات الكمبيوتر بقيمة 150 جنيهًا، ورسوم تحديث البيانات بـ120 جنيهًا، وتكاليف تصوير الأوراق التي تصل إلى 50 جنيهًا، إلى جانب التصوير الفوري بنحو 300 جنيه.

تكلفة الكشف الطبي والرسوم الإضافية لتجديد رخصة السيارة 2026

تُعد تكلفة الكشف الطبي الشامل (رمد – لياقة بدنية – فصيلة دم) من أبرز البنود المؤثرة في إجمالي الرسوم، حيث تصل في بعض الحالات إلى نحو 1500 جنيه، كما يتم شراء استمارة بيانات إضافية بقيمة 200 جنيه نقدًا داخل الوحدة.

وتضاف رسوم أخرى إلزامية، تشمل حقيبة الإسعافات والمثلث العاكس بإجمالي 400 جنيه تقريبًا، والملصق الإلكتروني بقيمة 150 جنيهًا، إلى جانب رسوم تطوير اللوحات المعدنية التي تُقدر بنحو 350 جنيهًا.

أما ضريبة التجديد، فقد تصل إلى 700 جنيه تقريبًا، لكنها تختلف وفق سعة المحرك، ما يؤدي إلى تباين واضح في التكلفة النهائية بين سيارة وأخرى.

تكلفة تجديد رخصة السيارة حسب سعة المحرك 2026

تتباين قيمة الضريبة السنوية بشكل كبير وفق سعة المحرك (CC)، حيث تبلغ نحو 225 جنيهًا للسيارات الأقل من 1030 سي سي، وترتفع إلى 255 جنيهًا للفئة من 1030 إلى 1330 سي سي، أما السيارات من 1330 إلى 1630 سي سي فتصل الضريبة إلى حوالي 750 جنيهًا، بينما تصل إلى 3000 جنيه للفئة حتى 2030 سي سي.

وبالنسبة للسيارات الأعلى من 2030 سي سي، يتم احتساب الضريبة بنسبة 2.5% من القيمة السوقية للسيارة، ما يرفع تكلفة التجديد بشكل ملحوظ.

وفي حال تجديد الرخصة لمدة ثلاث سنوات، ترتفع الضريبة والتأمين الإجباري إلى نحو 3390 جنيهًا، إضافة إلى رسوم أمان تقارب 190 جنيهًا، لتتراوح التكلفة الإجمالية داخل وحدات المرور بين 4000 و6000 جنيه أو أكثر، وفق فئة السيارة.

وتعكس هذه الأرقام تفاوتًا واضحًا في تكلفة تجديد رخصة السيارة خلال 2026، ما يجعل معرفة التفاصيل المسبقة أمرًا ضروريًا لتجنب أي مفاجآت مالية أثناء إجراءات التجديد.