اضبطها في 3 دقائق..تردد قناة أون سبورت الناقلة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 1 مايو 2026 08:15 مساءً - حين يلتقي الأهلي مع الزمالك يتوقف إيقاع الشارع الكروي في مصر وكأن المدينة كلها تحبس أنفاسها بانتظار صافرة البداية، قمة تحمل تاريخًا طويلًا من الحكايات وملعبًا يمتلئ بالشغف قبل الجماهير، ومع اقتراب المواجهة المرتقبة تتجه الأنظار نحو تردد قناة ON Sport التي تتولى نقل هذا الحدث الكبير مباشرة.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة على أرضية استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز، لقاء لا يقبل القسمة على اثنين حيث يسعى كل فريق لفرض كلمته في سباق التتويج.

تردد قناة أون سبورت الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك

لمتابعة المباراة بجودة عالية وصورة واضحة يمكن ضبط جهاز الاستقبال على التردد الجديد لقناة أون سبورت عبر القمر الصناعي نايل سات: