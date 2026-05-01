نزلها بدون اشتراك.. تردد قناة العراقية 12 الجديد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 1 مايو 2026 08:15 مساءً - تسعى قناة العربية 12 في تقديم محتوى متميز يجمع بين البرامج الإخبارية والحوارية والبرامج الترفيهية، لذلك هي تعتبر الاختيار الأفضل للمشاهدين، وتهتم القناة بجودة البث وفي الفترة الاخيرة زاد البحث عنها وطريقة تنزيلها علي الرسيفر .
التردد الجديد لقناة العربية 12 علي النايل سات:
- التردد :11334
- الاستقطاب : افقي (H)
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح : 5/6
خطوات ضبط قناة العراقية 12
- افتح قائمة الرسيفر.
- اختر التركيب والإضافة.
- قم باختيار التركيب اليدوي.
- نحدد القمر الصناعي نايل سات.
- إدراج بيانات التردد.
- اضغط على البحث.
- نختر حفظ.