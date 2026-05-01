تشكيل الأهلي الرسمي اليوم أمام الزمالك.. تعرف على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 1 مايو 2026 08:15 مساءً - استقر المدير الفني الدنماركي ييس توروب على التشكيل المتوقع لفريق النادي الأهلي استعدادًا لمواجهة نادي الزمالك مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء ينتظره الملايين من جماهير الكرة المصرية والعربية.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للفريقين، حيث يسعى الأهلي لتحقيق الفوز وتقليص الفارق مع الزمالك متصدر جدول الترتيب، بينما يطمح الزمالك لمواصلة الانتصارات والاقتراب خطوة جديدة من حسم لقب الدوري هذا الموسم.

تشكيل الأهلي الرسمي ضد الزمالك اليوم في الدوري المصري

استقر الجهاز الفني للأهلي على الدفع بالحارس مصطفى شوبير في مركز حراسة المرمى، مع الاعتماد على ثلاثي دفاعي يضم ياسين مرعي وهادي رياض وأحمد بيكهام.

وفي خط الوسط، من المنتظر أن يعتمد المدرب على الرباعي مروان عطية وكوكا وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، بينما يقود الهجوم الثلاثي محمود حسن تريزيجيه وأشرف بن شرقي وحسين الشحات.

ويأمل الأهلي في استغلال الانسجام بين عناصر الخط الأمامي لحسم المواجهة مبكرًا أمام دفاع الزمالك.

غيابات الأهلي أمام الزمالك اليوم.. بيكهام بديلًا لمحمد هاني

شهدت اختيارات ييس توروب عدة تعديلات مهمة قبل القمة، أبرزها غياب محمد هاني بسبب الإيقاف نتيجة تراكم البطاقات الصفراء، ليتم الاستقرار على مشاركة أحمد بيكهام بدلًا منه في التشكيل الأساسي.

كما تشير التوقعات إلى غياب أحمد سيد زيزو عن التشكيل الأساسي، وهو ما قد يؤثر على حسابات المباراة ويمنح الأهلي أفضلية فنية في بعض الجوانب الهجومية.

ويعول الجهاز الفني على جاهزية جميع العناصر الأساسية لتحقيق نتيجة إيجابية في واحدة من أهم مباريات الموسم.

ترتيب الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة اليوم

يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة، بينما يتصدر الزمالك جدول المسابقة برصيد 50 نقطة.

ويمنح هذا الفارق مواجهة اليوم أهمية مضاعفة، إذ يسعى الأهلي لتقليص الفارق إلى ثلاث نقاط فقط، بينما يتطلع الزمالك لتوسيعه والاقتراب بقوة من حسم اللقب.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة وحضورًا فنيًا قويًا، في ظل رغبة الفريقين في تحقيق الانتصار خلال القمة المرتقبة.