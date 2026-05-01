زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب تايوان
ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على سلم ريختر، مساء اليوم، المنطقة الواقعة قبالة الساحل الشمالي الشرقي لتايوان الصينية، دون تسجيل خسائر بشرية.
وأفادت إدارة الأرصاد الجوية المركزية التايوانية، في بيان، بأن الزلزال وقع على عمق 98.3 كيلومتر، وتم تحديد مركزه في البحر.
وتم إرسال التحذيرات عبر الهواتف المحمولة لحظة وقوع الزلزال، فيما لم تشر التقارير الأولية إلى تسجيل أضرار كبيرة أو إصابات خطيرة.
وشعر السكان بأكبر قوة للاهتزازات في مناطق شرق ووسط تايوان، حيث بلغت شدة الزلزال 4 درجات على مقياس الزلازل المكون من سبع درجات والمستخدم في الجزيرة.
وفي العاصمة تايبيه الواقعة شمالي تايوان، تحدث السكان عن شعورهم بهزة واضحة استمرت عدة ثوان، بينما رصدت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية الزلزال أيضا، وقدرت قوته بنحو 5.3 درجة على عمق نحو 90 كيلومترا بالقرب من تايوان.
