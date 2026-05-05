موعد مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كيلوباترا في مواجهة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 12:29 مساءً - يحتضن ملعب الدفاع الجوي مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة السادسة وما قبل الأخيرة من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز 2025-2026، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يطارد أصحاب الأرض حلم الدرع، بينما يتمسك الضيوف بمقعدهم القاري.

بيراميدز يتمسك بأمل التتويج ضد سيراميكا

يدخل الفريق السماوي اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، متساويًا مع الزمالك المتصدر بفارق الأهداف، ويدرك كتيبة يورتييتش أن الفوز اليوم هو السبيل الوحيد للبقاء في دائرة المنافسة الشرسة مع القطبين، بانتظار أي تعثر للمتصدر في الجولات الحاسمة، رغم الغيابات التي قد تضرب الفريق بسبب العقوبات الأخيرة.

سيراميكا كليوباترا بشعار لا بديل عن الفوز للمشاركة في الكونفدرالية

يقدم سيراميكا كليوباترا موسماً استثنائياً بتواجده في المركز الرابع برصيد 43 نقطة، ويهدف الفريق إلى الخروج بنتيجة إيجابية تضمن له البقاء ضمن الأربعة الكبار، وتأمين بطاقة التأهل التاريخية لبطولة الكونفدرالية الأفريقية في الموسم المقبل، معتمداً على استقراره الفني وأدائه المتوازن أمام الكبار.

موعد مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كيلوباترا

من المقرر ان تقام المباراة المرتقبة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والأردن، والساعه التاسعة بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد سيراميكا كيلوباترا

يمكنكم مشاهدة المباراة علي قناة اون تايم سبورتس حيث انها الناقل لمباراة الفريق السماوي وفريق سيراميكا كيلوباترا اليوم في قمة دوري نايل لموسم 2025/2026