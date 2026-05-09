صفقة محمد صلاح تقترب من الحسم.. نادٍ أوروبي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 06:29 مساءً - كشفت تقارير إعلامية حديثة عن مستجدات مهمة تتعلق بمستقبل النجم المصري "محمد صلاح"، لاعب فريق ليفربول، في ظل اقتراب رحيله عن النادي خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا خلال شهر مايو الجاري، وفق ما أوردته تقارير صحفية.

أين ينتقل محمد صلاح في الفترة القادمة؟

كان محمد صلاح قد فاجأ المتابعين في مارس الماضي بإعلانه نيته مغادرة ليفربول مع نهاية الموسم الحالي، رغم أن عقده يمتد رسميًا حتى يونيو 2027، ما فتح الباب أمام العديد من التكهنات حول وجهته القادمة.

وتتعدد الخيارات المطروحة أمام النجم المصري، حيث ارتبط اسمه مؤخرًا بالدوري السعودي والدوري الأمريكي، إلى جانب اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته في فترة الانتقالات المقبلة.

ومن بين الأندية التي دخلت على خط التفاوض، برز اسم نادي فنربخشة التركي، والذي أجرى بحسب تقارير مفاوضات أولية مع وكيل أعمال اللاعب، رامي عباس، لبحث إمكانية ضمه.

موعد إعلان صفقة محمد صلاح الجديدة

تتشير التوقعات إلى أن المرشح يسعى لحسم الصفقة مبكرًا قبل انطلاق كأس العالم، مع إمكانية الإعلان الرسمي فور فوزه في الانتخابات حال نجاحه في الوصول إلى رئاسة النادي.

وبحسب المصادر، إن حملة صافي تواصلت مع وكيل اللاعب المصري، وعرضت عليه عقدًا ضخمًا يتضمن راتبًا سنويًا صافيًا يصل إلى 20 مليون يورو، إضافة إلى حوافز ومكافآت مرتبطة بالأداء.