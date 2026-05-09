مباراة الكلاسكو غداً.. تعرف على حكم مباراة برشلونة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 06:29 مساءً - استقرت اللجنة الفنية للحكام بالاتحاد الإسباني على حكم مباراة الكلاسيكو القادمة، حيث أعلنت اللجنة عن الحكم الذي وقع الاختيار عليه بشكل نهائي وذلك حرصاً منها على تقديم مباراة منظمة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

مباراة الكلاسيكو القادمة

يستضيف ملعب سبوتيفاي كامب نو غداّ الأحد الموافق 10 من شهر مايو مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة وذلك في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، حيث من المقرر أن يتواجه الريال وبرشلونة في مباراة غداً ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني.

يدخل ريال مدريد لقاء الكلاسيكو غداَ وهو يمتلك عدد 77 نقطة ويحاول الفوز بأحداث المباراة لتقليص فارق النقاط بينه وبين برشلونة المتصدر والذي يملك عدد 88 نقطة، وهو ما يجعله مباراة حاسمة وحماسية تحمل أحداث مثيرة مرتقبة.

حكم مباراة الكلاسيكو غداً

يدير الحكم "هيرنانديز" أحداث لقاء الكلاسيكو المرتقب غداً وذلك بناءً على قرار لجنة الحكام الإسبانية، كما اختارت اللجنة الحكم "فيلانويفا" ليكون مديراً لتقنية الفار خلال أحداث المباراة، وحرصت اللجنة على تنظيم أحداث المباراة قدر المستطاع للخروج نتيجة إيجابية تحكيمياً.