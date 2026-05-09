مؤسسة «ماعت» تطلق مشروع مدونة سلوك للإعلام الرقمي المسؤول في مصر

مؤسسة «ماعت» تطلق مشروع مدونة سلوك للإعلام الرقمي المسؤول في مصر

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بصناعات خام الفوسفات

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بصناعات خام الفوسفات

بشرى سارة للمستثمرين..تعرف على أسعار سبائك الذهب في...

بشرى سارة للمستثمرين..تعرف على أسعار سبائك الذهب في...

امتحانات آخر العام 2026.. انطلاق اختبارات المواد غير...

امتحانات آخر العام 2026.. انطلاق اختبارات المواد غير...

نهاية ملحمة تاريخية.. إيقاف ”المؤسس أورهان” بعد موسم...

نهاية ملحمة تاريخية.. إيقاف ”المؤسس أورهان” بعد موسم...

من فقرة ترفيهية إلى حادث كبير.. ماذا فعل شبل...

من فقرة ترفيهية إلى حادث كبير.. ماذا فعل شبل...

تردد قناة FX 2026 على نايل سات.. اطّلع على...

تردد قناة FX 2026 على نايل سات.. اطّلع على...

قبل عيد الأضحى.. الأزهر يوضح سن الأضحية والشروط...

قبل عيد الأضحى.. الأزهر يوضح سن الأضحية والشروط...

بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاض

وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق وتوفير السلع الأساسية واللحوم استعدادًا لعيد الأضحى

وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق وتوفير السلع الأساسية واللحوم استعدادًا لعيد الأضحى

الرئيسية أخبار عالمية

قرار جديد من الاتصالات: ماذا حدث لرسوم محافظ...

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
قرار جديد من الاتصالات: ماذا حدث لرسوم محافظ...

قرار جديد من الاتصالات: ماذا حدث لرسوم محافظ...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 09:29 مساءً - شهدت سوق الاتصالات في مصر خلال الفترة الأخيرة تحركات سعرية محدودة طالت عددًا من باقات الإنترنت وخدمات المحمول، حيث تراوحت نسب الزيادة بين 9% و15%، بالتزامن مع إعادة هيكلة بعض العروض وطرح باقات جديدة منخفضة التكلفة تستهدف شرائح مختلفة من المستخدمين، في إطار التغيرات المستمرة داخل القطاع.

هل تحركت رسوم محافظ المحمول في مصر؟

خدمات المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات على استقرارها الكامل دون أي تعديل في الرسوم، رغم موجة التغيرات التي شملت خدمات أخرى داخل السوق، وهو ما عزز حالة من الثبات في واحدة من أبرز أدوات الدفع الرقمي المستخدمة يوميًا.

وتُعد المحافظ الإلكترونية اليوم أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة الدفع غير النقدي في مصر، مع تزايد الاعتماد عليها في التحويلات المالية وسداد الفواتير والمشتريات الإلكترونية، مدفوعة بتوسع الدولة في سياسات التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي خلال السنوات الأخيرة.

عدد المحافظ الإلكترونية في مصر

وفقًا لبيانات حديثة صادرة عن الربع الثاني من عام 2025، فقد بلغ إجمالي عدد المحافظ الإلكترونية في مصر نحو 46.3 مليون محفظة موزعة على شركات الاتصالات المختلفة.

وجاءت شركة فودافون كاش في الصدارة بحصة سوقية بلغت 55% بما يعادل قرابة 25.47 مليون محفظة، تلتها شركة إي آند كاش بنسبة 21% بنحو 9.72 مليون محفظة، ثم أورنج كاش بنسبة 19% بإجمالي يقارب 8.80 مليون محفظة، بينما سجلت شركة وي باي نحو 5% بما يعادل حوالي 2.32 مليون محفظة.

أحمد صلاح

الكاتب

أحمد صلاح

إخترنا لك

معشوق الجماهير.. معلق مباراة برشلونة ضد ريال مدريد...

أخبار ذات صلة

0 تعليق