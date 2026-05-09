قرار جديد من الاتصالات: ماذا حدث لرسوم محافظ...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 09:29 مساءً - شهدت سوق الاتصالات في مصر خلال الفترة الأخيرة تحركات سعرية محدودة طالت عددًا من باقات الإنترنت وخدمات المحمول، حيث تراوحت نسب الزيادة بين 9% و15%، بالتزامن مع إعادة هيكلة بعض العروض وطرح باقات جديدة منخفضة التكلفة تستهدف شرائح مختلفة من المستخدمين، في إطار التغيرات المستمرة داخل القطاع.

هل تحركت رسوم محافظ المحمول في مصر؟

خدمات المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات على استقرارها الكامل دون أي تعديل في الرسوم، رغم موجة التغيرات التي شملت خدمات أخرى داخل السوق، وهو ما عزز حالة من الثبات في واحدة من أبرز أدوات الدفع الرقمي المستخدمة يوميًا.

وتُعد المحافظ الإلكترونية اليوم أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة الدفع غير النقدي في مصر، مع تزايد الاعتماد عليها في التحويلات المالية وسداد الفواتير والمشتريات الإلكترونية، مدفوعة بتوسع الدولة في سياسات التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي خلال السنوات الأخيرة.

عدد المحافظ الإلكترونية في مصر

وفقًا لبيانات حديثة صادرة عن الربع الثاني من عام 2025، فقد بلغ إجمالي عدد المحافظ الإلكترونية في مصر نحو 46.3 مليون محفظة موزعة على شركات الاتصالات المختلفة.

وجاءت شركة فودافون كاش في الصدارة بحصة سوقية بلغت 55% بما يعادل قرابة 25.47 مليون محفظة، تلتها شركة إي آند كاش بنسبة 21% بنحو 9.72 مليون محفظة، ثم أورنج كاش بنسبة 19% بإجمالي يقارب 8.80 مليون محفظة، بينما سجلت شركة وي باي نحو 5% بما يعادل حوالي 2.32 مليون محفظة.