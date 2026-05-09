الإمارات تحتضن فعاليات اليوم العربي للملكية الفكرية لاتحاد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 09:29 مساءً - في مشهد يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تتبوأها دولة الإمارات العربية المتحدة كحاضنة للإبداع ومنصة عالمية للابتكار وصون الحقوق الفكرية، تستضيف إمارة دبي فعاليات الاحتفال بـ«اليوم العربي للملكية الفكرية»، الذي أطلقه اتحاد المبدعين العرب عضو الأمم المتحدة في نسخته السادسة، وذلك تزامناً مع الاحتفاء باليوم العالمي للملكية الفكرية وبمشاركة اتحاد الإعلاميين العرب عضو الأمم المتحدة باستضافة وتنظيم جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، في إطار جهودها المتواصلة لدعم المبدعين والمبتكرين وترسيخ ثقافة حماية الملكية الفكرية في المجتمع العربي وذلك يوم الاثنين الموافق 11 مايو في نادي الشرطة بدبي،

وبحضور نخبة رفيعة من الخبراء والمتخصصين والشخصيات الفكرية والقانونية والإعلامية من مختلف الدول العربية والمؤسسات الدولية.

وفي هذا السياق، أكد الإعلامي الدكتور أحمد نور رئيس اتحادي المبدعين العرب والإعلاميين العرب عضوا الأمم المتحدة، أن احتضان دبي لهذا الحدث العربي النوعي يجسد الرؤية الحضارية للإمارة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار ويؤكد دورها الريادي في توفير بيئة متكاملة تحتضن الطاقات الإبداعية وتحمي حقوق أصحاب الفكر والابتكار.

وأشار إلى أن الملكية الفكرية لم تعد مجرد إطار قانوني لحماية الحقوق، بل أصبحت أحد أهم المحركات الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، لما تمثله من قيمة مضافة في دعم الصناعات الإبداعية وتعزيز تنافسية المجتمعات العربية في الاقتصاد العالمي الحديث.

وأضاف أن الحدث يسعى إلى ترسيخ ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهميتها، إلى جانب فتح آفاق جديدة أمام المبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال للاستثمار في أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع تنموية مستدامة تسهم في بناء مستقبل أكثر ابتكاراً وازدهاراً.

ومن جانبه، أوضح الأستاذ أحمد الدباني النعيمي، أمين عام جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين أن تنظيم هذا الحدث بالشراكة مع اتحاد المبدعين العرب واتحاد الإعلاميين العرب يأتي انسجاماً مع رؤية الجمعية ورسالتها الرامية إلى دعم المواهب الوطنية والعربية، وتهيئة منصة فكرية ومعرفية تسهم في نشر ثقافة الابتكار وتعزيز الوعي بأهمية حماية الأفكار والاختراعات والإبداعات الإنسانية.

وأكد أن حماية الملكية الفكرية تمثل الضمانة الحقيقية لاستدامة الإبداع وتحفيز المبتكرين على مواصلة العطاء، مشيراً إلى أن المجتمعات التي تحترم الفكر وتحمي حقوق المبدعين هي الأكثر قدرة على صناعة المستقبل وتحقيق التنمية الشاملة.

وتحمل نسخة هذا العام عنوان «الابتكار الرياضي وتمكين الملكية الفكرية نحو بيئة داعمة للمبدعين في المجال الرياضي »، حيث تناقش الجلسات الحوارية العلاقة المتنامية بين الابتكار الرياضي وحقوق الملكية الفكرية، وآليات استثمار الأصول الفكرية في تطوير الاقتصاد الرياضي وتعزيز استدامته، إلى جانب استعراض التجارب الحديثة في حماية العلامات التجارية والحقوق الإعلامية والابتكارات المرتبطة بالصناعة الرياضية.

ويشارك في الجلسات نخبة من أبرز الخبراء والمتخصصين، يتقدمهم اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية، والدكتور أحمد سعد الشريف، رئيس جمعية الرياضيين، والدكتورة نرمين سليم،أمين عام اتحاد المبدعين العرب ومندوبه الدائم بالأمم المتحدة إلى جانب الأستاذ الدكتور محمد فضل الله، المستشار الاستراتيجي المؤسسي و القانوني الرياضي الدولي والأستاذ شارل شعبان،ممثل الرابطة الدولية للعلامات التجارية INTA للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والإعلامي والباحث والمؤرخ الرياضي محمد الجوكر، والدكتور حميدة عبد العاطي، الخبير الدولي للملكية الفكرية.

وتتناول محاور الحدث أهمية حماية الابتكار الرياضي ودوره في رفع القيمة الاقتصادية للاستثمارات الرياضية، إضافة إلى استعراض الأطر القانونية والتشريعية المرتبطة بحماية الحقوق الفكرية في القطاع الرياضي، ودور الإعلام الرياضي في نشر ثقافة الملكية الفكرية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهميتها.

كما تسلط الجلسات الضوء على دور الابتكار الرياضي في دعم أصحاب الهمم وتحسين جودة حياتهم، إلى جانب استعراض تجارب ملهمة ونماذج ناجحة لرواد الأعمال والمبتكرين في القطاع الرياضي، بما يعكس الدور الحيوي للرياضة كأداة للتنمية والدمج المجتمعي وصناعة الفرص.

ومن المتوقع أن يخرج الحدث بجملة من التوصيات الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز منظومة حماية الملكية الفكرية وربطها بأهداف التنمية المستدامة، بما يسهم في دعم الاستثمار الرياضي وترسيخ مكانة دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً للإبداع والابتكار، ومنصة رائدة لرعاية العقول المبدعة وصون الحقوق الفكرية في العالم العربي.