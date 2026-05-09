حريق هائل في قليوب.. الدفع بـ5 سيارات إطفاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 09:29 مساءً - شهدت منطقة قليوب بمحافظة القليوبية، اندلاع حريق ضخم داخل مخزن بطاريات وكاوتش تابع لمصنع أبو حوا على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، ما استدعى تدخلًا سريعًا من قوات الحماية المدنية.

ودفعت الأجهزة المختصة بعدد من سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

الدفع بـ5 سيارات إطفاء لموقع الحريق

تحركت قوات الحماية المدنية بالقليوبية فور تلقي البلاغ، حيث تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وسط جهود مكثفة للسيطرة على ألسنة اللهب.

كما تم فرض كردون أمني بمحيط المكان لتسهيل عمليات الإخماد وتأمين المنطقة.

بلاغ عاجل إلى الأجهزة الأمنية

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن بطاريات وكاوتش بمنطقة قليوب، وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية والإسعاف للتحرك إلى مكان الواقعة.

سيارات الإسعاف تنتقل إلى موقع الحادث

دفعت الجهات المختصة بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحريق تحسبًا لوقوع أي إصابات أو حالات اختناق، بالتزامن مع استمرار جهود رجال الإطفاء للسيطرة الكاملة على الحريق