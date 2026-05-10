الخليلي يدين العدوان الإسرائيلي على غزة

الخليلي يدين العدوان الإسرائيلي على غزةأدان مفتي سلطنة عُمان الشيخ أحمد الخليلي، اليوم، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، داعياً المسلمين إلى الوقوف لمواجهة هذا العدوان.

وقال الخليلي في تغريدة عبر حسابه في موقع إكس": "ندين بكل شدة العـدوان الصهيوني الغاشم على غزة العزيزة، ونواسي المصابين، ونهنئ الشهـداء، وندعو الله أن يتغمدهم برحماته".

وأضاف الخليلي: "ندعو المسلمين جميعاً إلى الوقوف صفاً واحداً لمواجهة العدوان على غـزة، أو إيران، أو أي بقعة من أرض المسلمين؛ فإن الأمة الإسلامية أمة واحدة".

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي صعد من عدوانه على قطاع غزة، من خلال قصف منازل، واستهداف عدد من المدنيين.

وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية 5 شهداء، من بينهم 4 شهداء جدد وشهيد واحد جرى انتشاله، بالإضافة إلى 15 إصابة.

ومنذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، ذكرت أنه بلغ إجمالي عدد الشهداء 850 شهيداً، والإصابات 2,433 جريحاً، بينما تم انتشال 770 جثماناً.

وعلى صعيد الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر 2023، قالت إن العدد الإجمالي للشهداء ارتفع إلى 72,736 شهيداً، وبلغ عدد الإصابات 172,535 إصابة.