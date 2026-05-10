بخطوات الاستقبال والضبط.. تردد قناة هواكم 2026 الجديد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 مايو 2026 12:29 مساءً - تعد قناة هواكم من أفضل القنوات التي تعرض أغاني عربية، حيث نجحت القناة في جذب قاعدة جماهيرية لعشاق الأغاني العربية والخليجية، فاذا كنت من عشاق سماع الأغاني يمكنك سماعها على مدار اليوم و بجودة عالية.

تردد قناة هواكم

التردد: 12130.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

طريقة تثبيت القناة على الرسيفر