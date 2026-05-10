تردد قناة kana أفلام رعب 2026.استمتع بأقوى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 مايو 2026 12:29 مساءً - يبحث عشاق أفلام الرعب عن تردد قناة kana أفلام رعب، حيث تعد القناة من أهم القنوات التي تعرض مجموعة متنوعة من أفلام الرعب والإثارة، فاذا كنت من محبي أفلام الرعب يمكنك مشاهدة قناة kana أفلام رعب على مدار اليوم.
تردد قناة kana أفلام رعب
- التردد:11603.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6.
طريقة تثبيت القناة على الرسيفر
- في البداية يلزم الضغط على القائمة التي توجد في جهاز التحكم.
- ثم التركيب.
- ومن بعدها التثبيت اليدوي.
- يجب كتابة التردد.
- وأخيراً النقر على بحث.
