اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد زد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 مايو 2026 12:29 مساءً - يحتضن استاد القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين بيراميدز وزد في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر 2025-2026، في لقاء يسعى خلاله كل فريق إلى إنهاء موسمه بأفضل صورة ممكنة والتتويج باللقب الغالي.

كيف وصل بيراميدز وزد إلي النهائي؟

يخوض بيراميدز النهائي بطموحات كبيرة لمواصلة ترسيخ مكانته بين كبار الكرة المصرية، بعدما شق طريقه إلى المباراة النهائية بثبات، وقدم أداءً هجوميًا لافتًا في نصف النهائي حين تفوق على إنبي بأربعة أهداف دون مقابل.

على الجانب الآخر، يواصل نادي زد كتابة واحدة من أبرز قصص الموسم، بعدما بلغ نهائي كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه عقب تجاوزه طلائع الجيش بنتيجة 3-1 بعد مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية، ليقترب الفريق من تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق.

وتحمل المباراة أهمية خاصة للطرفين؛ فبيراميدز يتطلع لإضافة لقب جديد إلى خزائنه ومواصلة حضوره القوي في البطولات المحلية، بينما يأمل زد في صناعة المفاجأة والتتويج بأول بطولة كبرى منذ تأسيس النادي.

ماذا يحدث حال انتهاء مباراة بيراميدز ضد زد بالتعادل ؟

في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، سيتم اللجوء إلى شوطين إضافيين مدة كل منهما 15 دقيقة، وإذا استمرت النتيجة على حالها، تُحسم البطولة من خلال ركلات الترجيح.

وتترقب الجماهير مواجهة قوية بين فريقين يملكان دوافع مختلفة، لكن يجمعهما هدف واحد هو اعتلاء منصة التتويج وحصد لقب كأس مصر في ختام الموسم.

موعد مباراة بيراميدز ضد زد

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، والساعة التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وزد في نهائي كأس مصر

تنفرد شبكة قنوات أون سبورت بنقل أحداث المباراة بشكل حصري ومباشر للجماهير داخل مصر ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تُذاع المواجهة عبر قناة أون سبورت 1، مع استوديو تحليلي موسع يبدأ قبل انطلاق اللقاء.