بدون تقطيع.. كيفية مشاهدة مباراة بيراميدز ضد زد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 مايو 2026 12:29 مساءً - تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد إلى استاد القاهرة الدولي، الذي يحتضن المواجهة النهائية لبطولة كأس مصر لموسم 2025-2026، حيث يصطدم بيراميدز بطموحات زد في لقاء ينتظر أن يشهد إثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة.

وتكتسب المباراة أهمية مضاعفة بالنسبة للفريقين، فبيراميدز يسعى لإضافة بطولة جديدة إلى خزائنه وتعزيز مكانته بين كبار الكرة المصرية، بينما يأمل زد في كتابة اسمه بحروف من ذهب وتحقيق أول لقب كبير في مسيرته.

نظام حسم مباراة بيراميدز ضد زد

إذا انتهى الوقت الأصلي بالتعادل، يتم اللجوء إلى شوطين إضافيين مدة كل منهما 15 دقيقة، وفي حال استمرار التعادل، تُحسم البطولة عبر ركلات الترجيح.

ويترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، في ظل رغبة بيراميدز في تأكيد تفوقه، وطموح زد في صناعة مفاجأة تاريخية والتتويج بأول ألقابه الكبرى.

كيفية مباراة بيراميدز وزد في نهائي كأس مصر

يمكنكم مشاهدة المباراة عبر شبكة قنوات أون سبورت، حيث تُذاع المواجهة عبر قناة أون سبورت 1، بالإضافة الي تطبيق القناة.

كما توفر القناة تغطية خاصة من أرض الملعب، تتضمن لقاءات مع اللاعبين والأجهزة الفنية، ورصدًا لأجواء الجماهير داخل المدرجات قبل وبعد التتويج بالكأس.