موعد مباراة بيراميدز ضد زد في نهائي كأس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 مايو 2026 12:29 مساءً - تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم الأحد إلى استاد القاهرة الدولي، الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين بيراميدز وزد في نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2025-2026، في لقاء يحمل طابعًا خاصًا للفريقين الباحثين عن كتابة فصل جديد في تاريخهما.

ووصل بيراميدز إلى المباراة النهائية بعدما قدم عرضًا قويًا في نصف النهائي، ونجح في اكتساح إنبي برباعية نظيفة، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على لقب جديد يضاف إلى خزائنه، خاصة في ظل الاستقرار الفني الذي يعيشه الفريق خلال الموسم الحالي.

أما زد، فواصل عروضه المميزة وحقق إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى أول نهائي كأس مصر في تاريخه، بعدما تفوق على طلائع الجيش بنتيجة 3-1 عقب اللجوء إلى الأشواط الإضافية، ليواصل الفريق الصاعد حديثًا كتابة قصة استثنائية في الكرة المصرية.

ويطمح بيراميدز إلى استثمار خبراته في المباريات الكبرى لحصد اللقب، بينما يسعى زد إلى تحقيق مفاجأة مدوية والتتويج بأول بطولة كبرى في تاريخه، في مواجهة ينتظر أن تتسم بالإثارة والندية حتى اللحظات الأخيرة.

وتنص لائحة البطولة على اللجوء إلى شوطين إضافيين في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، وإذا استمر التعادل يتم حسم اللقب عبر ركلات الترجيح.

حكم مباراة بيراميدز ضد زد في كأس مصر

أسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى الحكم الدولي محمد معروف، ويعاونه يوسف البساطي وأسامة عبد اللطيف، فيما يتولى عمرو عابدين مهام الحكم الرابع، بينما يدير تقنية الفيديو الثنائي حسام عزب ووليد ناجي.

موعد مباراة بيراميدز وزد في نهائي كأس مصر

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وزد في نهائي كأس مصر

تنقل المباراة مباشرة عبر قناة أون سبورت، الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.

مكافأة الفوز بكأس مصر

ويحصل الفريق المتوج باللقب على مكافأة مالية قدرها مليونا جنيه، بينما ينال الوصيف مليون جنيه، لتزداد أهمية المباراة التي تجمع بين طموح بيراميدز وخبرة النهائيات، وحلم زد بكتابة التاريخ.