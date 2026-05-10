أيمن يونس: الزمالك يمتلك مقومات العودة والإياب فرصة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 مايو 2026 02:17 مساءً - رغم الخسارة بهدف في ذهاب نهائي الكونفدرالية أمام العاصمة الجزائري إلا أن نجم الزمالك السابق أيمن يونس يدعم فريقه ويرى أن القصة لم تنتهي بعد مؤكدًا على أن"الريمونتادا" ممكنة في لقاء العودة، كما راهن على قدرة الفرسان لاعتلاء منصة التتويج الافريقية.

حل الأبيض ضيفًا على اتحاد العاصمة الجزائري في المباراة التي عقدت في ملعب 5 يوليو في الجزائر، وانتهت المباراة بالخسارة القوية بعد تلقي الفريق ركلة جزاء في الدقائق الأخير من اللقاء ليؤجل الحسم إلى موعد مباراة الإياب المرتقبة في القاهرة.

وعلق أيمن يونس عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مشيرًا إلى الأداء الرائع للفريق والجهاز الفني وأنهم قدموا أفضل أداء، وخص بمنشوره اللاعب محمد شحاتة قائلًا" سوء الحظ هزمنا… أولًا شكرًا للمقاتل البطل محمد شحاته على كل دقيقة كفاح قدمتها داخل الملعب رغم الظروف القاسية".

وأضاف نجم الزمالك السابق أن مباراة الزمالك والعاصمة كانت مباراة فنية مميزة مع مشاركة معتمد جمال لكن سوء الحظ كان العائق، وعلق أنه لا مجال للحزن مباراة انتهت وننتظر السبت القادم للفوز بكأس العالم.

حتى يصل الفرسان البيضاء من التتويج بلقب كأس الكونفدرالية للمرة الثالثة يحتاجون للفوز بفارق هدفين في مباراة الإياب بعد حصد البطولات السابقة.

موعد مباراة الزمالك و العاصمة الجزائري

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيرة اتحاد العاصمة الجزائري يوم السبت المقبل الموافق 16 مايو 2026 على أرض ستاد القاهرة الدولي في تمام 9:00 مساءًا وفق التوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية والقاهرة، وسيتم عرض المباراة وفق التوقيت المحلي للجزائر في تمام الساعة 7:00 مساءًا لحسم نتيجة البطولة النهائية.