الهلال يدخل الجولة الأخيرة بشعار انتظروا النهاية.. والفيحاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 مايو 2026 02:17 مساءً - تتحول مدينة المجمعة الرياضية مساء الخميس إلى واحدة من أكثر الملاعب متابعة في الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي عندما يلتقي الفيحاء مع الهلال في مواجهة تحمل أهمية استثنائية بالنسبة للضيوف الباحثين عن اللقب حتى الرمق الأخير.

توقعات مباراة الهلال والفيحاء الأسطورة

الهلال يصل إلى المباراة وهو في المركز الثاني بفارق نقطتين عن النصر لذلك لا يملك أي خيار سوى تحقيق الفوز وانتظار تعثر المتصدر في الجولة نفسها أملاً في قلب ترتيب الدوري خلال اللحظات الأخيرة من الموسم.

الفريق الأزرق يدخل اللقاء تحت ضغط كبير لأن أي نتيجة غير الانتصار ستنهي الحلم مباشرة وهو ما قد يدفعه للهجوم منذ البداية في محاولة لحسم المواجهة مبكرًا وتجنب الدخول في حسابات الوقت والأعصاب.

في المقابل يخوض الفيحاء المباراة بأريحية أكبر لكنه يعلم أن المواجهة أمام الهلال في ليلة الحسم تمنحه فرصة للظهور بصورة قوية وإنهاء الموسم بنتيجة قد تغير شكل الصراع على اللقب بالكامل.

موعد مباراة الهلال والفيحاء

تفام مباراة الهلال والفيحاء الخميس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر بينما تنطلق عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسط متابعة جماهيرية ضخمة داخل وخارج المملكة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات ثمانية الناقل الحصري لمنافسات دوري روشن السعودي خلال الموسم الحالي مع تغطية موسعة للجولة الأخيرة من البطولة، كما يمكن مشاهدة اللقاء عبر الإنترنت من خلال التطبيق الرسمي لشبكة ثمانية الذي يتيح متابعة المباراة مباشرة إلى جانب النقل اللحظي لباقي مواجهات الحسم في الجولة الختامية.

ويتولى المعلق مشاري القرني مهمة الوصف والتعليق على أحداث مباراة الهلال والفيحاء، في مواجهة مرشحة للكثير من التوتر والإثارة حتى الدقائق الأخيرة.