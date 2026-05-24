اطّلع على نتيجة مباراة الهلال ضد الفيحاء اليوم في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 مايو 2026 02:17 مساءً - حسم الهلال مواجهته أمام الفيحاء بانتصار صعب في لقاء اتسم بالقوة التكتيكية والندية حتى الدقائق الأخيرة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة الهلال والفيحاء

دخل الهلال المباراة بقوة منذ البداية ونجح في فرض ضغط هجومي مبكر بحثًا عن التسجيل بينما اعتمد الفيحاء على التكتل الدفاعي ومحاولة استغلال المرتدات السريعة، واستمرت محاولات الفريقين طوال اللقاء لكن التنظيم الدفاعي والحذر التكتيكي سيطرا على أغلب فترات المباراة.

هدف الهلال في الفيحاء

جاء هدف اللقاء الوحيد مبكرًا عن طريق مندش في الدقيقة الثالثة بعدما استغل هجمة سريعة نجح من خلالها في هز الشباك ومنح فريقه أفضلية استمرت حتى صافرة النهاية.

نتيجة مباراة الهلال ضد الفيحاء

انتهت المباراة بفوز الهلال على الفيحاء بنتيجة 1-0 ايحصد الزعيم ثلاث نقاط مهمة بعد مواجهة شهدت صراعًا قويًا داخل أرض الملعب.