بورصة الكويت ترتفع في المستهل بدعم 11 قطاعاً

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 مايو 2026 02:17 مساءً -  ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت جماعياً في مستهل تعاملات، اليوم الأحد؛ وسط صعود لـ11 قطاعا.

وبحلول الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت الكويت، زاد مؤشرا السوق الأول بـ1.47%، والعام بـ 1.41%، وارتفع "الرئيسي" و"الرئيسي 50" بـ1.11% و1.44% على الترتيب، عن مستوى الخميس الماضي.

سجلت بورصة الكويت تداولات في تلك الأثناء بقيمة 15.48 مليون دينار، وزعت على 56.35 مليون سهم، بتنفيذ 3.04 ألف صفقة.

ارتفع 11 قطاعا يتقدمها التأمين بـ2.94%، وتذيل القائمة قطاع الطاقة بـ0.72%، واستقر قطاعان.

وفي ذلك التوقيت، ارتفع سعر 98 سهماً في مقدمتها "الخليج للتأمين" بـ9.09%، بينما انخفض سعر 8 أسهم على رأسها "عقار" بـ4.62%، واستقر سعر 10 أسهم.

وجاء سهم "جي اف اتش" في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 7.59 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم "بيتك" بقيمة 2.84 مليون دينار.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

