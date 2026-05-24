جامعة الكويت تفتح باب التحويل الإلكتروني بين الكليات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 مايو 2026 02:17 مساءً - أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الكويت عن فتح باب تقديم طلبات التحويل الإلكتروني بين كليات الجامعة عبر موقع التسجيل، وذلك خلال الفترة من 2 حتى 4 يونيو المقبل.

وأوضحت العمادة في بيان صحافي نشرته عبر منصة «أكس»، أن تقديم طلبات التحويل يتم إلكترونيا من خلال موقع التسجيل، مشيرة إلى أن التحويل يكون من كلية إلى أخرى بعد استيفاء الطالب للشروط العامة والخاصة للتحويل.

وبينت أن الطلبة المجتازين لـ45 وحدة دراسية فأقل والمستوفين لشروط التحويل ستظهر لهم رسالة تتضمن تحويلهم إلى الكلية الأخرى، فيما ستظهر للطلبة المجتازين لأكثر من 45 وحدة دراسية والمستوفين للشروط رسالة تفيد بقبول طلب التحويل وإحالته إلى لجنة الشؤون الطلابية بالجامعة للبت فيه.

وأضافت العمادة أنه يسمح لطلبة دفعات 2021 وما بعدها بتقديم طلبات التحويل إلكترونيا عبر نظام معلومات الطالب، بينما يتوجب على طلبة دفعات 2020 وما قبل مراجعة عمادة القبول والتسجيل خلال ساعات الدوام الرسمي في الفترة المحددة.

وأكدت أن طلبة دفعة 2015 وما بعدها لا يحق لهم التحويل إلى أي كلية أخرى بعد اجتياز 78 وحدة دراسية، لافتة إلى أن الطلبة غير المستوفين لشروط التحويل ستظهر لهم رسالة توضح الشروط المطلوب استيفاؤها لإمكانية التقديم لاحقا. وأشارت العمادة إلى أنه لا يسمح للطلبة المقيدين في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والحقوق بالتحويل وفق هذا النظام.