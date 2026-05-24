ماذا نأكل لنحصل على بشرة مثل Hailey Bieber؟.. طبيب جلدية يكشف الأسرار

ماذا نأكل لنحصل على بشرة مثل Hailey Bieber؟.. طبيب جلدية يكشف الأسرار

وزير الزراعة يسلم شهادات التخرج لـ 18 مبعوثا من 11 دولة أفريقية وآسيوية

وزير الزراعة يسلم شهادات التخرج لـ 18 مبعوثا من 11 دولة أفريقية وآسيوية

رئيس الوزراء يلتقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "السويدي إلكتريك" لبحث خطة عمل وتوسعات الشركة

رئيس الوزراء يلتقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "السويدي إلكتريك" لبحث خطة عمل وتوسعات الشركة

وزراء خارجية 15 دولة عربية وإسلامية يدينون إقدام ما يسمى إقليم "أرض الصومال" على افتتاح "سفارة" مزعومة له في القدس المحتلة

وزراء خارجية 15 دولة عربية وإسلامية يدينون إقدام ما يسمى إقليم "أرض الصومال" على افتتاح "سفارة" مزعومة له في القدس المحتلة

حسام عبد المجيد يؤجل حسم مستقبله انتظارا لكأس العالم

حسام عبد المجيد يؤجل حسم مستقبله انتظارا لكأس العالم

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

في استطلاع دوت الخليج.. 65.4% يتوقعون نموًا اقتصاديًّا أعلى من 4% بنهاية 2026

في استطلاع دوت الخليج.. 65.4% يتوقعون نموًا اقتصاديًّا أعلى من 4% بنهاية 2026

البترول توقع عقد المسح الجوي الشامل لثروات مصر التعدينية

البترول توقع عقد المسح الجوي الشامل لثروات مصر التعدينية

وزير التخطيط يبدأ زيارة لمحافظة المنوفية لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات

وزير التخطيط يبدأ زيارة لمحافظة المنوفية لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات

خالد هاشم: مبادرة شمس الصناعة تستهدف تنفيذ محطات طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات

خالد هاشم: مبادرة شمس الصناعة تستهدف تنفيذ محطات طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات

الرئيسية أخبار عالمية

جامعة الكويت تفتح باب التحويل الإلكتروني بين الكليات...

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
جامعة الكويت تفتح باب التحويل الإلكتروني بين الكليات...

جامعة الكويت تفتح باب التحويل الإلكتروني بين الكليات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 مايو 2026 02:17 مساءً -  أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الكويت عن فتح باب تقديم طلبات التحويل الإلكتروني بين كليات الجامعة عبر موقع التسجيل، وذلك خلال الفترة من 2 حتى 4 يونيو المقبل.

وأوضحت العمادة في بيان صحافي نشرته عبر منصة «أكس»، أن تقديم طلبات التحويل يتم إلكترونيا من خلال موقع التسجيل، مشيرة إلى أن التحويل يكون من كلية إلى أخرى بعد استيفاء الطالب للشروط العامة والخاصة للتحويل.

وبينت أن الطلبة المجتازين لـ45 وحدة دراسية فأقل والمستوفين لشروط التحويل ستظهر لهم رسالة تتضمن تحويلهم إلى الكلية الأخرى، فيما ستظهر للطلبة المجتازين لأكثر من 45 وحدة دراسية والمستوفين للشروط رسالة تفيد بقبول طلب التحويل وإحالته إلى لجنة الشؤون الطلابية بالجامعة للبت فيه.

وأضافت العمادة أنه يسمح لطلبة دفعات 2021 وما بعدها بتقديم طلبات التحويل إلكترونيا عبر نظام معلومات الطالب، بينما يتوجب على طلبة دفعات 2020 وما قبل مراجعة عمادة القبول والتسجيل خلال ساعات الدوام الرسمي في الفترة المحددة.

وأكدت أن طلبة دفعة 2015 وما بعدها لا يحق لهم التحويل إلى أي كلية أخرى بعد اجتياز 78 وحدة دراسية، لافتة إلى أن الطلبة غير المستوفين لشروط التحويل ستظهر لهم رسالة توضح الشروط المطلوب استيفاؤها لإمكانية التقديم لاحقا. وأشارت العمادة إلى أنه لا يسمح للطلبة المقيدين في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والحقوق بالتحويل وفق هذا النظام.

 

أحمد صلاح

الكاتب

أحمد صلاح

أخبار ذات صلة

0 تعليق