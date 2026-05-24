اطّلع على أهداف مباراة النصر وضمك اليوم في ختام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 مايو 2026 02:17 مساءً - حقق النصر فوزًا مهمًا على ضمك في مواجهة قوية شهدت إثارة هجومية وأهدافًا متبادلة ضمن منافسات دوري روشن السعودي ليواصل العالمي نتائجه الإيجابية وسط تألق نجومه الهجوميين.

ملخص مباراة النصر وضمك 

بدأ النصر المباراة بضغط هجومي واضح بحثًا عن التسجيل المبكر ونجح في فرض سيطرته على مجريات اللعب خلال الشوط الأول عبر التحركات السريعة والاستحواذ على الكرة بينما حاول ضمك الاعتماد على المرتدات واستغلال المساحات خلف الدفاع.

وفي الشوط الثاني ارتفع إيقاع اللقاء بصورة أكبر حيث تبادل الفريقان المحاولات الهجومية قبل أن يحسم النصر المواجهة بفضل الفاعلية الهجومية والخبرة في إنهاء الفرص.

أهداف مباراة النصر وضمك 

افتتح ساديو ماني التسجيل لصالح النصر عند الدقيقة 33 قبل أن يعزز كينغسلي كومان النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 51، وحاول ضمك العودة إلى المباراة بعدما سجل مورلاي سيلا هدف تقليص الفارق في الدقيقة 57 لكن كريستيانو رونالدو أنهى الأمور بهدف ثالث للنصر عند الدقيقة 62 ليؤكد تفوق فريقه في اللقاء.

نتيجة مباراة النصر وضمك 

انتهت المباراة بفوز النصر على ضمك بنتيجة 3-1 بعد مواجهة شهدت أداءً هجوميًا قويًا وتألقًا واضحًا من نجوم العالمي.

