مقتل 9370 جندياً أوكرانياً في أسبوع

مقتل 9370 جندياً أوكرانياً في أسبوعكشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، عن أن خسائر القوات الأوكرانية نتيجة العمليات العسكرية، خلال الأسبوع الماضي، بلغت نحو 9370 عسكريا.

وأضافت الدفاع الروسية، في التقرير الأسبوعي عن سير العمليات العسكرية في أوكرانيا، أنه خلال الفترة من 6 حتى 12 يونيو تمكنت القوات الروسية من استعادة السيطرة على بلدة بريوت في دونيتسك، كما شنت القوات الروسية ضربتين مكثفتين و5 ضربات جماعية على أهداف في أوكرانيا.

وأوضح التقرير أن الضربات أصابت مواقع للبنية التحتية للطاقة والوقود والنقل والموانئ التي يستخدمها الجيش الأوكراني، ومطارات عسكرية ومستودعات ذخيرة ومواقع لتجميع وتخزين المسيرات بعيدة المدى والزوارق المسيرة.

وأشار التقرير إلى أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من إسقاط 74 قنبلة جوية موجهة، و4 صواريخ مجنحة تطلق من البر من طراز "فلامينغو" و3 صواريخ موجهة بعيدة المدى "نيبتون" و11 قذيفة من راجمات صواريخ "هيمارس"، بالإضافة إلى 4776 طائرة مسيرة.