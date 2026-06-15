تعرف علي تفاصيل مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران المقرر توقيعها الجمعة المقبل

تعرف علي تفاصيل مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران المقرر توقيعها الجمعة المقبل

الرئاسة الفرنسية: الرئيس السيسي سيكون له صوت مسموع ومؤثر بقمة مجموعة السبع

الرئاسة الفرنسية: الرئيس السيسي سيكون له صوت مسموع ومؤثر بقمة مجموعة السبع

فتح باب التظلمات على بطاقات التموين المتوقفة لليوم الثانى

فتح باب التظلمات على بطاقات التموين المتوقفة لليوم الثانى

الرئيس السيسى يستقبل اليوم الشيخ محمد بن زايد ويعقدان جلسة مباحثات حول عدد من القضايا

الرئيس السيسى يستقبل اليوم الشيخ محمد بن زايد ويعقدان جلسة مباحثات حول عدد من القضايا

الكويت ترحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني لوقف العمليات العسكرية...

الكويت ترحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني لوقف العمليات العسكرية...

إصابات التمارين الرياضية .. مدربة لياقة بدنية تكشف لـ"دوت الخليج" أبرز الأسباب ونصائح لتجنبها

إصابات التمارين الرياضية .. مدربة لياقة بدنية تكشف لـ"دوت الخليج" أبرز الأسباب ونصائح لتجنبها

صحة
رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقى

رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقى

في اتصالات هاتفية .. تأكيد مصرى باكستانى كندى على دعم الأمن والاستقرار فى المنطقة

في اتصالات هاتفية .. تأكيد مصرى باكستانى كندى على دعم الأمن والاستقرار فى المنطقة

مصر ترحب بالتوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وايران

مصر ترحب بالتوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وايران

سي إن إن : ترامب كان غاضبا بشدة من الضربات الإسرائيلية على لبنان

سي إن إن : ترامب كان غاضبا بشدة من الضربات الإسرائيلية على لبنان

الرئيسية أخبار عالمية

الكويت ترحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني لوقف العمليات العسكرية...

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الكويت ترحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني لوقف العمليات العسكرية...

الكويت ترحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني لوقف العمليات العسكرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 يونيو 2026 12:29 مساءً - تعرب وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيب دولة الكويت بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية تقضي بوقف العمليات العسكرية بشكل فوري ودائم، وتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، ومعالجة عدد من القضايا، مشيدةً بالدور الذي اضطلعت به كلٌّ من جمهورية باكستان الإسلامية ودولة قطر، إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة الأخرى، والذي أسهم في تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف للتوصل إلى هذا التفاهم المهم.


وإذ تجدد الوزارة دعم دولة الكويت لكافة الجهود الرامية إلى تسوية الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية، ووفقاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فإنها تعرب عن تطلع دولة الكويت إلى أن يشكل هذا التفاهم خطوةً مهمة نحو مقاربات أوسع لمعالجة القضايا العالقة عبر حلول مستدامة من شأنها ترسيخ مبادئ حسن الجوار، وفي مقدمتها الاحترام المتبادل وتعزيز الثقة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، والتوقف عن دعم الوكلاء، بما يسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويضمن استمرار حرية الملاحة في مضيق هرمز.


وتدعو الوزارة كافة الأطراف إلى الانخراط في المفاوضات المقبلة بروحٍ إيجابيةٍ وبنّاءةٍ، بما يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون وترسيخ الاستقرار وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة والعالم.

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

أخبار ذات صلة

0 تعليق