موجز أخبار الـ10.. إعفاء وزير الحرس الوطنى السعودى وتعيين الأمير خالد بن عياف

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السبت 4 نوفمبر 2017 10:43 مساءً - نشر الموقع الإلكترونى لـ"الخليج 365" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة، التى شملت جميع الأصعدة، المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها إعفاء وزير الحرس الوطنى السعودى وتعيين الأمير خالد بن عياف خلفا له إلى جانب تعيين اللواء الغفيلى قائدا للقوات البحرية، بالإضافة إلى وصول رئيس وزراء غينيا الاستوائية شرم الشيخ لحضور منتدى شباب العالم.

وفيما يلى من موجز لأهم أخبار الساعة العاشرة مساء..

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن هناك 120 مراسلًا أجنبيًا قدموا إلى مدينة شرم الشيخ من أجل تغطية أحداث مؤتمر "شباب العالم"، لافتًا إلى أن قناة الـ" cnn" ستعرض 45 ثانية يوميًا عن المؤتمر، متابعًا: "الناس لازم تعرف أن العمل ده لم يكلف خزينة الدولة شئيا".

انتهى أصحاب الكافيهات المتواجدة فى سوق سوهو سكوير فى شرم الشيخ، مساء اليوم السبت، من الاستعدادات النهائية لمشاهدة مباراة الأهلى والوداد المغربى فى نهائى بطولة دورى أبطال إفريقا.

وصل فيسينت تومى، رئيس وزراء غينيا الاستوائية إلى شرم الشيخ للمشاركة فى منتدى شباب العالم المقام حاليًا بمدينة شرم الشيخ.

صدر أمر ملكى بالمملكة العربية السعودية بتعيين الأمير خالد بن عياف وزيرا للحرس الوطنى، وفقا لما أفادت به فضائية العربية فى خبر عاجل قبل قليل.

غادر مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم، السبت، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، متوجهين إلى شرم الشيخ، للمشاركة فى منتدى شباب العالم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمر ملكى بإعفاء الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطنى من منصبه، وإنهاء خدمات قائد القوات البحرية الفريق عبد الله السلطان، وإعفاء وزير الدولة عادل فقيه من منصبه، وتشكيل لجنة برئاسة ولى العهد السعودى تتعلق بقضايا الفساد فى المال العام، وفقًا لما أفادت به فضائية العربية فى نبأ عاجل قبل قليل.

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء: "مدينة شرم الشيخ ظلمت كثيرا، ولكننا تحدينا هذا الظلم وعانينا من أجل تطوير المدينة أفضل مما كانت عليه فى ظل ظروف صعبة وقاسية جدا، وتابع: "كنا نتحدى الزمن والإجحاف الذى طالنا بعدما وصفوا شرم الشيخ بمدينة أشباح ولدينا تحدى وعزيمة ومساندة من القيادة السياسية لإنجاز المهام فى المحافظة، وتابع: "لدينا عمال نظافة إنجزوا مهامهم قبل منتدى شباب العالم بـ48 ساعة".

قال مجدى عبد الغنى، إن منتدى شباب العالم يهدف إلى وصول الرسالة إن مصر بلد السلام والأمن والامان، متابعا: "مشارك فى كثير من المنتديات المحلية من قبل وكانت أيضا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى".

قاد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية جولة تفقدية، تفقد خلالها الحالة الأمنية بنطاق مدينة شرم الشيخ والوقوف ميدانيًا على الاستعدادات الأمنية التى اتخذت لتأمين فعاليات منتدى شباب العالم بالتنسيق مع القوات المسلحة، حيث تفقد الخدمات والإجراءات الأمنية بمطار شرم الشيخ الدولى ومراحل التفتيش المختلفة، موجهًا بتفعيل التدابير الأمنية الموضوعة والمطبقة بمنتهى الدقة .

أصدرت حملة "علشان تبنيها"، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الترشح لفترة رئاسية ثانية، استمارات إلكترونية عبر موقعها الإلكترونى، لتسهيل توقيع وجمع استمارات من المصريين فى الخارج.

أكد الدكتور أحمد عبد العال، مدير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس معتدل بمدينة شرم الشيخ طوال أيام أسبوع منتدى شباب العالم، موضحا أن درجات الحرارة العظمى خلال هذه الفترة لا تتجاوز 30 درجة مئوية.

اكد الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى أن شباب مصر هم عدة الوطن وعتاده والركيزة الأساسية لتقدمه وبناء نهضته واستقراره، وأن طلبة الكليات والمعاهد العسكرية هم جزء أصيل من شباب الوطن وحراس مستقبله، يمثلون طاقات بشرية خلاقة، يزيدون قوة القوات المسلحة ويدعمون مهامها ومسئولياتها لتسهم فى حماية الوطن أرضا وشعبا وتاريخا، جاء ذلك خلال لقاؤه بعدد من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد العسكرية بمقر الكلية الحربية، الذى بدأ بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن.

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن مؤتمر "شباب العالم"، المقام على أرض مصر صادف أهله وأرضه كما أخبر سيدنا يوسف عليه السلام فى القرآن الكريم، وتابع: "قال سيدنا يوسف عليه السلام اجعلنى على خزائن الأرض.. فكانت مصر خزائن للأرض وتحقق الرخاء والبناء على أرضها واستفاد العالم كافة من خيراتها".

حيّا الرئيس اللبنانى السابق ميشال سليمان، رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريرى على استقالته الشجاعة، مجدّداً المطالبة بضرورة سحب حزب الله من سوريا ووضع استراتيجية دفاعية وتطبيق مقررات جامعة الدول العربية والمجموعة الدولية لدعم لبنان وإلاّ سيبقى البلد فى الفراغ".

وصل رئيس مجلس الأمة الجزائرى مدينة شرم الشيخ للمشاركة فى منتدى شباب العالم.

نشرت القناة الإخبارية السعودية، منذ قليل، فيديو تصدى قوات الدفاع الجوى السعودى لصاروخ باليستى شمال شرق الرياض، كان موجها نحو مطار الملك خالد الدولى بالرياض، وذلك على الصفحة الرسمية بتويتر.

قبل مواجهة الأهلى والوداد فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، وبعد إعلان الفريق الأحمر ارتداء الزى الأزرق خلال المواجهة، نرصد أهم المواجهات التى ارتدى فيها الأهلى الطاقم الأزرق، وفاز فيها تطبيقا لمقولة "الأزرق يليق به".

سجل النجم المصرى الدولى محمد صلاح الهدف الرابع لفريقه ليفربول فى مرمى وستهام، بالدقيقة 76 من زمن المباراة التى تجمعهما على ملعب "أنفيلد رود"، فى إطار الجولة 11 من الدوري الإنجليزي، لتصبح النتيجة 4 / 1 للريدز.

يجلس سباعى الأهلى، محمد الشناوى وصبرى رحيل وعماد متعب ووليد سليمان وأحمد حمودى وأحمد الشيخ ومحمد نجيب، على دكة بدلاء الأهلى فى مواجهة الوداد المغربى.

خسر فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزى، الذى يلعب له الدولى المصرى أحمد حجازي، أمام مضيفه هيدرسفيلد تاون 1-0 ، خلال المباراة التى جمعتهما على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدجوري الإنجليزى الممتاز "بريميرليج".