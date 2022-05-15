انت الان تتابع خبر استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بجنين والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - استشهد الأحد، الأسير الجريح داوود الزبيدي من مخيم جنين متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل يومين برصاص جيش الاحتلال في المخيم، حسب وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية"وفا".

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أبلغت أمس عائلة المصاب داوود الزبيدي من مخيم جنين، بأنه محتجز لديها وهو بحالة صحية خطيرة.

وتم نقل داوود من مخيم جنين، إلى مستشفى داخل أراضي الـ48 لخطورة وضعه الصحي إثر إصابته برصاصه في البطن خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين يوم الجمعة.

والشهيد داوود هو شقيق الأسير زكريا الزبيدي، ووالدته سميرة وشقيقه طه استشهدا خلال اجتياح قوات الاحتلال مخيم جنين في نيسان/ ابريل العام 2002.

واقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، وفقا لبيان دائرة الاوقاف الاسلامية العامة بالقدس.

وقالت الدائرة في البيان، إن:" المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح على شكل مجموعات، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية منه، واستمعوا إلى شروحات مزيفة من حاخاماتهم حول الهيكل المزعوم."

وأضافت ان عشرات المرابطين استمروا في أداء صلاة الضحى، تزامنا مع اقتحامات المستوطنين الاستفزازية وسط التصدي للمستوطنين المقتحمين بهتافات التكبير الاحتجاجية.

وكانت جماعات "الهيكل" دعت مناصريها إلى اقتحام المسجد الأقصى المبارك، اليوم، تزامناً مع ذكرى النكبة، بحجة إحياء ما يسمى بـ"الفصح الثاني".

وردا على دعوات منظمات الهيكل، أُطلقت دعواتٌ فلسطينية ومقدسية للتصدي لهذا الاقتحام من خلال التواجد في المسجد الأقصى والرباط فيه على مدار اليوم، كي لا يتسنى للاحتلال تفريغ المسجد خلال ساعات الاقتحام. ويتعرض المسجد الأقصى بشكلٍ يومي لاقتحامات المستوطنين ما عدا الجمعة والسبت، عبر مجموعات وعلى فترتين صباحية ومسائية، وبحماية سلطات الاحتلال، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في ساحات قبلة المسلمين الأولى.

وقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد، مسيرة طلابية انطلقت في مخيم العروب شمال الخليل، إحياء للذكرى الـ74 للنكبة.