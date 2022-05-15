انت الان تتابع خبر هآرتس: الجندي المتهم باغتيال ابوعاقلة كان جالساً بسيارة جيب والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت صحيفة هآرتس الاسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي تفاصيل تطورات جديدة بقضية استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين ابو عاقلة.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادرها إن جندي إسرائيلي أطلق النار على بعد حوالي 190 مترا من شيرين أبو عاقلة وقد يكون أصابها.

وأضافت الصحيفة ان الجندي كان جالساً في سيارة جيب مسلحاً ببندقية بعدسة تلسكوبية.

واوضحت ان الجندي المتهم باغتيال شيرين قال في استجوابه إنه لم يرها ولا يعرف أنه أطلق النار عليها.

واستشهدت صباح الأربعاء الماضي مراسلة الجزيرة الزميلة شيرين أبو عاقلة عندما أطلق عليها جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي أثناء تغطيتها لاقتحام الاحتلال مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.