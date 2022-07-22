انت الان تتابع خبر. ايران تكشف رسالة سعودية مهمة وتطور جديد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن:" بلاده تلقت رسالة من وزير خارجية العراق تفيد بأن السعودية مستعدة لإطلاق محادثات علنية على المستوى السياسي مع طهران"، مشيراً إلى أن الجانب الإيراني أبلغ الرياض بأن إيران مستعدة لمواصلة الحوار على المستوى السياسي لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال عبد اللهيان في حوار مع التلفزيون الإيراني: "أجرينا خمس جولات من المباحثات مع ‎السعودية على المستوى الأمني، ووزير الخارجية العراقي أبلغنا الأسبوع الماضي بأن السعودية مستعدة لنقل المحادثات من المستوى الأمني إلى المستوى السياسي وبشكل علني".

وقال الوزير الإيراني إن "الإمارات والكويت سترسلان سفيريهما إلى ‎طهران قريبا".