انت الان تتابع خبر شهيد فلسطيني متأثراً بجراحه قبل شهر بمجزرة نابلس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد شاب فلسطيني متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال قبل شهر في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.



وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، فجر اليوم الثلاثاء، عن ارتقاء الشاب عمير لولح متأثراً بإصابته الخطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس في 22 من الشهر الماضي، والتي نفذ خلالها مجزرة استشهد خلالها 11 مواطناً.



وكان 11 مواطناً استشهدوا وأصيب العشرات، قبل حوالي شهر، خلال اقتحام مفاجئ نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، تخلله اشتباكات مسلحة عنيفة.



وأفادت وزارة الصحة حينها، باستشهاد 11 مواطناً وإصابة 102 آخرين، بينهم 6 في حالة الخطر، برصاص قوات الاحتلال في نابلس.



وأوضحت أن الشهداء هم: الشهيد المسن عدنان سبع بعارة (٧٢ عامًا)، والشهيد محمد خالد عنبوسي ( ٢٥ عامًا)، والشهيد تامر نمر أحمد ميناوي ( ٣٣ عامًا)، والشهيد مصعب منير محمد عويص (٢٦ عامًا) والشهيد حسام بسام اسليم (٢٤ عامًا)، والشهيد محمد عمر أبو بكر (٢٣ عامًا)، والشهيد وليد رياض حسين دخيل (٢٣ عامًا) والشهيد المسن عبد الهادي عبد العزيز أشقر (٦١ عامًا)، والشهيد الطفل محمد فريد شعبان (١٦ عامًا)، والشهيد جاسر جميل عبد الوهاب قنعير (٢٣ عامًا)، المسن عنان شوكت عناب (66 عامًا).