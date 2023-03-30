انت الان تتابع خبر الخصاونة يعلن فعاليات حملة اليوم الوطني للعلم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عن فعاليات حملة اليوم الوطني للعلم الأردني اعتبارا من تاريخ 12/4/2023.



واوعز الخصاونة في كتاب وجهه الى الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والجامعات والبلديات وامانة عمان الكبرى بإعادة نشر فيديو نشيد العلم ورفع العلم بالقياسات المختلفة على مباني الوزارات والمؤسسات والهيئات والبلديات والجامعات والمدارس والبيوت.



كما طلب الخصاونة رفع العلم في مختلف الشوارع من قبل امانة عمان الكبرى والبلديات وسلطتي العقبة والبترا.



وطلب أيضا القيام بحملات إعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والمواقع الالكترونية ومع شركات الاتصالات تضمن نشر رابط نشيد العلم ونغمة خاصة بالعلم وحملة رفع العلم من قبل مجموعة من المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي.



يذكر ان الحكومة قد اعتمدت اليوم السادس عشر من شهر نيسان من كل عام يوما وطنيا للعلم الاردني.