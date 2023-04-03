انت الان تتابع خبر السيسي يصل للسعودية للقاء محمد بن سلمان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -حط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الأحد في الأراضي السعودية للقاء ولي العهد لأمير محمد بن سلمان .



وكان السيسي قد أرسل برقيتي تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة، بمناسبة يوم التأسيس السعودي، معربا عن أصدق التهاني القلبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة.



وشدد السيسي على عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين المصري والسعودي الشقيقين، والحرص الدائم على ترسيخها في جميع المجالات