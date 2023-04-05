انت الان تتابع خبر إتصال هاتفي من نتينياهو لمحمد بن زايد آل نهيان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إستقبل رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .وأشارت وسائل إعلام إماراتية أنه جرى خلال الإتصال الهاتفي بحث العلاقات وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.



وأشار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على العلاقات الثنائية.



ووصف العلاقة مع إسرائيل بالخيار الإستراتيجي لصالح السلام والتنمية والذي ننشده للمنطقة بأسرها، وتطلع دولة الإمارات إلى مضاعفة الجهود في هذه العلاقة الواعدة.



وأشار خلال الاتصال إلى أن "الاتفاق الإبراهيمي" وفر الإطار المناسب لتنمية العلاقات الثنائية".



وقال إن "دولة الإمارات ماضية في العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة".



كما أثنى على "دخول الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ في الأول من شهر أبريل 2023، وعلى العمل المشترك حول ملف المناخ وإنجاح انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ "كوب 28 " في الإمارات هذا العام".



وأضاف: "هذه الجهود ما هي إلا أمثلة عملية لما يتحقق عبر هذه العلاقة المتنامية".



وأوضح:"الإمارات وأشقائها العرب ستعمل مع إسرائيل والشركاء الدوليين كافة لتفادي التصعيد الإقليمي ودعم مسار السلام والاستقرار، وأن دولة الامارات ستساند جميع الجهود الخيرة في هذا الاتجاه".