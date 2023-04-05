انت الان تتابع خبر قوات الإحتلال تعتدي على المصلين في المسجد الأقصى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت قوات الإحتلال بالإعتداء على الشبان المتواجدين في المسجد الأقصى.



وأظهرت فيديوهات إخراج قوات الاحتلال للشبان من المسجد الأقصى، وسط تهكم من الجنود.



فيما قطع الاحتلال الكهرباء عن المسجد القبلي، في محاولة للتنغيص على المعتكفين داخله.



وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال أغلقت طرق ومداخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة.



وواصل المرابطون اعتكافهم داخل المسجد القبلي، رغم محاولات الاحتلال إخراجهم.



وسائل إعلام فلسطينية