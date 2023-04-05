انت الان تتابع خبر إقتحام الأقصى .. إعتقالات وإصابات بين صفوف المرابطين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقدمت قوات الإحتلال على إقتحام المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك، وأطلقت قنابل الصوت والغاز صوب المعتكفين فيه، مما أدى إلى إصابة بعضهم.



وأشار المدير العام لدائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، عزام الخطيب إنه تم اعتقال عدد من المعتكفين في المصلى القبلي من قبل قوات الاحتلال.



الخطيب أضاف أن شرطة الاحتلال قامت بتحطيم زجاج نوافذ في المصلى القبلي.



وسائل إعلام فلسطينية أشارت أن عدد المصابين من اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى 50 إصابة.



وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت باحات المسجد، واعتدت على مجموعة من المرابطين داخل باحاته، وأخرجتهم بالقوة.



وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال حاصرت المصلى القبلي وقطعت التيار الكهربائي عنه، وحاولت إخراج المعتكفين منه بالقوة.



في سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال طريق الواد في البلدة القديمة، وكثفت من تواجدها في أحياء البلدة.



ويبدأ عيد الفصح اليهودي اعتبارا من غروب شمس الأربعاء ويستمر حتى 12 من شهر نيسان الحالي.



وكانت "جماعات الهيكل المزعوم" و"حركة نعود للجبل"، قد رصدت مبالغا مالية مكافآت للمستوطنين الذين يحاولون ذبح "قربان" في المسجد الأقصى المبارك، خلال عيد الفصح اليهودي الذي يصاف الأربعاء، مشيرة إلى أنها ستقدم لمن يتمكن من ذبح "القربان" داخل المسجد الأقصى 25 ألف شيكل، و2500 شيكل في حال تم اعتقال نشطائها داخل المسجد الأقصى وبحوزتهم "القربان".



ودعت المستوطنين إلى التجمع ما بين الساعة 15:50 عصرا وحتى الساعة 7 مساء الأربعاء، عند المسجد الأقصى، لتقديم القرابين.