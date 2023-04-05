انت الان تتابع خبر ترامب بعد المحاكمة: أمريكا ذاهبة إلى الجحيم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هجوما لاذعا على إدارة الرئيس جو بايدن بعد أن واجه اتهامات جنائية، وقال إن "البلاد ذاهبة إلى الجحيم" وإن "العالم يضحك علينا".



وأضاف ترامب مخاطبا وسائل الإعلام وأنصاره من منتجع مارالاجو في فلوريدا: "علينا أن ننقذ بلدنا. لم أتصور أبدا أن شيئا كهذا يمكن أن يحدث في أمريكا... لم أتصور أبدا أنه يمكن أن يحدث".



كما وصف ترامب التهم الجنائية الموجهة إليه بأنها "خاطئة وذات دوافع سياسية وإهانة لبلدنا".



وقال: "الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها هي الدفاع بلا خوف عن أمتنا من أولئك الذين يسعون إلى تدميرها"، وفقا لما كتبه على حسابه على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي.



وهذه هي أول تصريحات لترامب منذ الكشف عن تفاصيل لائحة الاتهام بعد ظهر الثلاثاء في مانهاتن.



وكان ترامب قد دفع أمام المحكمة مساء الثلاثاء بأنه غير مذنب في 34 تهمة جنائية تم توجيهها إليه ، وهى ناشئة عما يعرف بـ " مدفوعات شراء الصمت" لعام 2016 ، فيما تعتبر هذه الاتهامات أول اتهامات جنائية توجه لرئيس أمريكي سابق.



وتتعلق القضية بمدفوعات من خلال وسيط إلى ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز لشراء صمتها لإخفاء علاقة غرامية مزعومة مع ترمب قبل انتخابات عام 2016.