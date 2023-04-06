الإحتلال يقتحم المسجد الأقصى مجدداً

انت الان تتابع خبر الإحتلال يقتحم المسجد الأقصى مجددا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعادت قوات الاحتلال إعتدائتها المتكررة على المسجد الأقصى و إقتحمته مساء الأربعاء كما أطلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الرصاص المطاطي على المصلين داخل باحات المسجد، وفق المملكة.



وكان مئات الفلسطينيين قد حاولوا التوافد من أجل الاعتكاف في المسجد الأقصى، لكن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعتهم من الدخول، ولم يؤد صلاة العشاء والتراويح سوى 20 ألفا.



وحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلى القبلي واعتدت على المصلين بالضرب بالعصي، وأطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز السام لإخراجهم منه بالقوة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.



وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، إن طواقمها تعمل في محيط المسجد الأقصى، وتسلمت أول إصابة خرجت من المسجد، وجرى نقلها إلى المستشفى.



وقال الصحفي أسيد عمارنة وهو متواجد داخل المسجد الأقصى، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرغت المصلى القبلي من المصلين، وأخرجت جيمع المعتكفين منه، كما تم إغلاق أبوابه.