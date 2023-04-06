انت الان تتابع خبر لليوم الثاني على التوالي .. إصابات وإعتقالات بإقتحام الإحتلال للمسجد الأقصى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس المحتلة ، مساء الأربعاء إن طواقمها التي تعمل في محيط المسجد الأقصى، تعاملت مع 6 إصابات، حيث نقلت إصابتان إلى المستشفى وقدمت الإسعاف لباقي الإصابات ميدانيا .



الجمعية أعلنت في وقتٍ سابقا أنها تسلمت أول إصابة خرجت من المسجد، وجرى نقلها إلى المستشفى.



وأفادت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الشبان في محيط منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

