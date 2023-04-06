الحوثيون يدعون الى مساندة الشعب الفسلطيني

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رياض - احمد صلاح - أدان رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" (الحوثيون) مهدي المشاط ، بأشد العبارات إعتداءات الإحتلال بحق المسجد الأقصى والمصلين والمعتكفين فيه.



وأوضح المشاط بتصريح صحفي : "تابعنا بقلق وألم بالغين الاعتداءات السافرة لقوات العدو الصهيوني على الشعب الفلسطيني وتدنيسها أولى القبلتين وثاني الحرمين الشريفين المسجد الأقصى، وما تخلله من اعتداء وحشي على المصلين".



وشدد على أن مناصرة اليمن للشعب الفلسطيني والوقوف مع كل أحرار الأمة موقف مبدئي وإنساني وسياسي وديني ولا يمكن أن يتغير.



وبين : "إننا في اليمن رغم الظروف الراهنة نتطلع إلى أن يكون لنا دور فاعل وعملي لتحرير فلسطين..إننا في اليمن ننظر بفخر لما يقوم به الشباب الفلسطينيون المجاهدون من تصد بطولي للعدو الإسرائيلي، مقدمين شاهدا على صلابة وإرادة الشعب الفلسطيني وأحرار الأمة"، مؤكدا على أهمية وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات.



ودعا المشاط، الدول العربية والإسلامية إلى ترسيخ حالة العداء والسخط لأعداء الأمة الصهاينة والأمريكان في وسائل إعلامها وفي المناهج الدراسية.



كما حث شعوب الأمة العربية والإسلامية على مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية ودعم وإسناد المقاومة الفلسطينية لاستعادة حقوقها وتحرير كل شبر من فلسطين من دنس الصهاينة، داعيا "الدول التي تورطت بالخيانة والتطبيع مع العدو الصهيوني سابقا ولاحقا إلى مراجعة حساباتها وأن تبادر إلى قطع العلاقات كافة مع العدو الإسرائيلي".



ويأتي ذلك على خلفية إصابة عدد من المعتكفين في المسجد الأقصى، بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي المصلى القبلي لإخراجهم من هناك، وسط أجواء التوتر الشديدة في المكان.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت ليلة أمس الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المصلين، وحاولت إخلاء المصلى القبلي من المعتكفين بالقوة، وأطلقت قنابل الصوت داخله، في ظل دعوات المنظمات الاستيطانية لتنفيذ اقتحامات واسعة للأقصى، الأربعاء، وذبح قرابين الفصح".